Следует отметить, что на сегодняшний день компании, занимающиеся транспортировкой и доставкой продуктов питания, такие как ООО «Volt Азербайджан», ООО Bolt Services AZ, ООО Ozio, ООО «Инди Маркет», ООО Bazarstore ООО Too Far Logistics, ООО iBox и ООО Competo прошли регистрацию по продовольственной безопасности.

Также стоит отметить, что на основании требований закона Азербайджанской Республики «О продовольственной безопасности» зарегистрированным учреждениям предоставляется методическая поддержка со стороны агентства по обеспечению продовольственной безопасности, а также оказывается всесторонняя помощь в поэтапном исполнении соответствующих требований и согласовании деятельности с требованиями по продовольственной безопасности. Сотрудничество с зарегистрированными транспортными компаниями продолжается.

На данный момент продолжается процесс регистрации субъектов, действующих по всей пищевой цепочке в стране.