Король Иордании жестко предупредил Блинкена

Король Иордании Абдалла II во время встречи в Аммане предостерег госсекретаря США Энтони Блинкена от любых попыток насильственного изгнания палестинцев с палестинских территорий. Об этом информирует израильское издание «Детали».

Король Иордании призвал не допустить распространения конфликта на соседние страны и обострения проблемы беженцев, а также срочно открыть гуманитарные коридоры в сектор Газа.

В ходе визита в Амман Блинкен также провел встречу с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Затем Блинкен посетит Египет, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Катар.