Нападение на сотрудника посольства Израиля в Пекине видео
Сотрудник посольства Израиля в Пекине подвергся нападению в пятницу и впоследствии был госпитализирован. Как передает Associated Press, об инциденте сообщило Министерство иностранных дел Израиля.
Китай пока не подтвердил информацию о происшествии.
Associated Press пишет, что обстоятельства и причины нападения пока неясны.
Министерство иностранных дел подчеркнуло, что инцидент произошел вне территории посольства. Личность сотрудника не раскрывается.
Никто не взял на себя ответственность за нападение.