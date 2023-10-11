Нападение на сотрудника посольства Израиля в Пекине видео

Сотрудник посольства Израиля в Пекине подвергся нападению в пятницу и впоследствии был госпитализирован. Как передает Associated Press, об инциденте сообщило Министерство иностранных дел Израиля.

Китай пока не подтвердил информацию о происшествии.

Associated Press пишет, что обстоятельства и причины нападения пока неясны.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что инцидент произошел вне территории посольства. Личность сотрудника не раскрывается.

Никто не взял на себя ответственность за нападение.