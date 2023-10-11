Китай пока не подтвердил информацию о происшествии.

Associated Press пишет, что обстоятельства и причины нападения пока неясны.

Министерство иностранных дел подчеркнуло, что инцидент произошел вне территории посольства. Личность сотрудника не раскрывается.

Никто не взял на себя ответственность за нападение.