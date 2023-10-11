Названо число пострадавших от мин азербайджанцев
Мины, установленные армянской стороной, продолжают убивать и калечить азербайджанцев, говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана.
"Сегодня 1 мирный житель погиб, 1 был ранен, всего число пострадавших достигло 333. Международное сообщество не должно закрывать глаза на эту угрозу и призывает Армению предоставить точные карты минных полей", - говорится в информации.
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