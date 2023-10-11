Боррель раскритиковал Израиль

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заявил, что призыв Израиля к более чем миллиону палестинцев переехать на юг анклава в течение 24 часов «нереалистичен».

«Безусловно, гражданские лица должны быть предупреждены о предстоящих военных операциях, но представление о том, что один миллион человек может переселиться в течение 24 часов - абсолютно нереалистично», — сказал Боррель на пресс-конференции в Пекине после переговоров с министром иностранных дел Китая Ваном И.