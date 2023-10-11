Прогноз погоды на завтра
В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Однако ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер утром сменится на северо-западный. Температура воздуха ночью составит 8–13°, днем – 16–21° тепла.
Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70–80, днем 40–50 процентов.
В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 8–13°, днем - 19–24° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7–12° тепла.