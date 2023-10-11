Арутюнян, Саакян и Гукасян поговорили с родными

Армянским сепаратистам, арестованным за преступления, совершенные в Карабахе, была предоставлена возможность связаться со своими семьями, сообщил депутат армянского парламента от блока "Айастан" Гегам Манукян.

В частности, "экс-заместитель командующего Армией обороны" сепаратистского режима Давид Манукян провел краткий разговор по телефону с членами семьи.

Также Левону Мнацаканяну, занимавшему в 2015-2018 годах пост "министра обороны" сепаратистов, была предоставлена возможность связаться с родными.

На днях с сыном разговаривал и бывший "государственный министр" сепаратистов Рубен Варданян. Его сын сообщил, что состояние отца хорошее.