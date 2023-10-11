Лукашенко: Русский язык – общий для стран СНГ видео
На заседании Совета глав государств СНГ президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поддержку созданию международной организации по русскому языку, считая его общим для стран СНГ. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.
Он заявил: «Нельзя потерять язык межнационального общения, как его называют. И потом, я вообще не понимаю, а почему его должны потерять? Он что, вредит нам, нашему поколению? Нет. Он не должен вредить и поколению наших детей. Это наше достояние».
October 13, 2023
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