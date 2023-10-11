Новый экспресс-поезд ADY разгрузит Апшеронскую кольцевую фото
АО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) намерены основательно решить проблему загруженности в часы-пик пассажиропотока в общественном транспорте на Апшеронской кольцевой железнодорожной линии. К радости пассажиров, следующих из Баку в Сумгаит и обратно, по этому маршруту с 13 октября 2023 года ADY вводят в эксплуатацию экспресс-поезд, который безопасно, своевременно и в комфортной обстановке доставит пассажиров к месту назначения. Новый экспресс не только снизит пиковую нагрузку на общественный транспорт, но и привлечет больше людей к пользованию самым экологически чистым транспортом в мире, какими являются железные дороги.
Новый поезд состоит из пяти вагонов сидячего типа и будет курсировать из Баку в Сумгаит и обратно без задержек на промежуточных станциях и остановках. Тем самым пользование железнодорожным транспортом на этом маршруте становится более привлекательным, чем автомобильные перевозки. Как с точки зрения экономии времени в пути, так и безопасности пассажиров. Отметим, что вагоны были капитально отреставрированы и модернизированы в Словакии, а общая пропускная способность экспресс-поезда составляет более 1 000 пассажиров ежедневно.
В течение дня будут совершаться 4 рейса: два утром и два вечером.
Утром поезд, отправляющийся из Баку в 06:50, прибудет в Сумгаит в 07:37. Поезд, отправляющийся из Сумгаита в 07:45, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 08:26.
Вечером поезд, отправляющийся из Баку в 18:05, прибудет в Сумгаит в 18:45. Поезд, отправляющийся из Сумгаита в 19:20, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 20:05.
Напомним, что в ходе проведенной недавно ADY работы по оптимизации в сфере организации пассажирских перевозок в октябре 2023 года впервые по Апшеронской кольцевой железнодорожной линии за один день было перевезено более 30 тысяч пассажиров.
По прогнозам ADY, этот год обещает стать рекордным по общему количеству пассажирских железнодорожных перевозок. Ожидается, что число воспользовавшихся услугами железных дорог составит более 6 млн человек, что в два раза превышает лучший показатель допандемийного периода.
Вся проделанная работа является составной частью большого проекта по увеличению мобильности, направленного на повышение доступности общественного транспорта, увеличение скорости передвижения в черте города, устранение пробок и снижение выбросов в атмосферу.