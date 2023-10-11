АО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) намерены основательно решить проблему загруженности в часы-пик пассажиропотока в общественном транспорте на Апшеронской кольцевой железнодорожной линии. К радости пассажиров, следующих из Баку в Сумгаит и обратно, по этому маршруту с 13 октября 2023 года ADY вводят в эксплуатацию экспресс-поезд, который безопасно, своевременно и в комфортной обстановке доставит пассажиров к месту назначения. Новый экспресс не только снизит пиковую нагрузку на общественный транспорт, но и привлечет больше людей к пользованию самым экологически чистым транспортом в мире, какими являются железные дороги.

Новый поезд состоит из пяти вагонов сидячего типа и будет курсировать из Баку в Сумгаит и обратно без задержек на промежуточных станциях и остановках. Тем самым пользование железнодорожным транспортом на этом маршруте становится более привлекательным, чем автомобильные перевозки. Как с точки зрения экономии времени в пути, так и безопасности пассажиров. Отметим, что вагоны были капитально отреставрированы и модернизированы в Словакии, а общая пропускная способность экспресс-поезда составляет более 1 000 пассажиров ежедневно.

В течение дня будут совершаться 4 рейса: два утром и два вечером.

Утром поезд, отправляющийся из Баку в 06:50, прибудет в Сумгаит в 07:37. Поезд, отправляющийся из Сумгаита в 07:45, прибудет на Бакинский железнодорожный вокзал в 08:26.