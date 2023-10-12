Школьная постановка в Китае, демонстрирующая убийство бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, вызвала активное обсуждение в соцсети Weibo. Об этом сообщает Sohth China Morning Post.

На видео обыгрывается убийство Абе и демонстрируется плакат с надписью: «Два выстрела оставляют хладный труп. Сброс сточных вод оставляет после себя долгие последствия».

Фраза относится к сбросу сточных вод с АЭС «Фукусима».

По данным China Digital Times, этот инцидент привел к возобновлению онлайн-дебатов о росте антияпонских настроений в стране, подняв хэштег, связанный со скетчем, на второе место в рейтинге трендов соцсети Weibo.

Отметим, что после реального убийства Синдзо Абэ 8 июля 2022 года в городе Наре некоторые пользователи соцсетей назвали убийцу «героем антияпонской войны» (китайское название Второй мировой войны).

Антияпонские настроения в Китае усилились после объявления Японией о планах сброса воды из АЭС.