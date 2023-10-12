«Хезболла» ждет своего часа

Заместитель генерального секретаря движения «Хезболла» в Ливане Наим Касым заявил, что «движение примет меры, когда придет время действовать», сообщает The Times of Israel.

Об этом Наим Касым сказал на демонстрации в знак солидарности с сектором Газа, организованной в районе Дахие в Бейруте после пятничной молитвы.

По его словам, «Хезболла» отслеживает все планы Израиля.

«Хезболла» вносит свой вклад в конфликт в рамках своего собственного видения, когда придет время предпринимать какие-то действия, мы предпримем шаги в этом направлении», — сказал заместитель генсека движения «Хезболла».