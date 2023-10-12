Леонид Швец, автор haqqin.az 17:19

Навальный в тюрьме, но дело его живет. Команда Фонда борьбы с коррупцией в своих лучших традициях расследовала, как борется с проклятым Западом человек, всю душу и разум положивший на то, чтобы российская армия как можно сокрушительнее громила натовские полчища на украинском фронте. Регулярно, правда, достается многоэтажкам и мирно спящим в них детям, но сон Мктрыча Окроевича Окрояна и его семейства от этого ничуть не страдает. Окроян - генеральный конструктор авиамоторного научно-технического комплекса Союз. Это предприятие, двигатели которого стоят на крылатых ракетах класса Х, тех самых, которыми утюжат Украину. Нет, это не государственное, как оказалось, предприятие, оно в частной собственности. У него же. Компания оформлена частями на кипрский офшор, принадлежащий самому Окрояну – 36,7% акций, еще 13% принадлежит жене, 15% у дочери, остальное тоже в том или ином виде выводит на эту талантливую семью.

Семье принадлежит еще одно предприятие, Балашихинский литейно-механический завод, на котором изготовляют, среди прочего, детали для российских боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28Н. Здесь среди акционеров числится сын – Андраник. Интересно то, что ни российские власти не смущает то, что военно-конструкторская и производственная компания стратегического значения оформлена на Кипре, ни западную коалицию, раздающую санкции налево и направо. Кипр, конечно, не член НАТО, но член Евросоюза вполне. И ладно, Бог бы с тем Кипром, но дело в том, что дочь Анна и сын Андраник – граждане Великобритании. Они постоянно живут в той самой Европе, где напрочь забыли о духовности и точат зубы на российское величие. Живут прекрасно. Лучше, чем подавляющее большинство самих европейцев. Живут на деньги, получаемые от войны с тем самым Западом.

ФБК обнаружил огромное поместье в Британии в графстве Суррей, в самом престижном месте, оценочной стоимостью в 1,2 миллиарда рублей. На жену в Британии оформлен также дом в графстве Кент. В Испании возле Марбельи на площади 5 600 квадратных метров – еще одно поместье прямо на берегу моря. Оценочная ценность – два миллиарда рублей. Испанское и английское поместья принадлежат по документам дочери Анне. Она художник, так что средства, даже не сомневайтесь, папины. Заработанные на военных заказах российского бюджета. Расследование коснулось и российской недвижимости Окрояна. Тут у него несуразный домина площадью 6 700 квадратных метров на участке в два с половиной гектара. Дом оформлен на сына-британца. А еще, оказывается, в собственности семьи весь земельный участок в Лужниках, на котором расположено предприятие Союз. На его части снесены исторические постройки и развернуто строительство жилого комплекса на 12 домов клубного типа.