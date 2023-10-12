Карабах окончательно стал частью Азербайджана после того, как на встрече в Праге премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление, которое кардинальным образом изменило статус Карабаха, то есть определило статус Карабаха. Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана, заявил президент России Владимир Путин.

"Все предыдущие годы все крутилось вокруг одного вопроса: статус Карабаха. Не буду вдаваться в детали, но скажу, что мы многократно на протяжении предыдущих десятилетий были близки к соглашению по Карабаху", - сказал Путин.