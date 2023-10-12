Эрдоган гневно отреагировал на высказывание Блинкена
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена, который во время визита в Израиль сказал, что «приехал в Израиль не только как госсекретарь США», но также «как еврей». Слова турецкого лидера приводит газета Milliyet.
Эрдоган выразил недоумение в связи с этим высказыванием.
«Как можно так говорить? Что если ваш оппонент скажет: «Я приехал в этот регион как мусульманин»? Мы не говорим «еврей», «турок» и так далее. Нужно относиться к человеку как к человеку. Разве вы не видите, что происходит с этими детьми? Вы не видите, в каком состоянии находятся их родители? Мы никогда так не поступали. Мы всегда обеспечивали безопасность израильских посольств в нашей стране», — заявил президент Турции.
Эрдоган также заявил, что сейчас Палестина – это угнетенная сторона, в то время как Израиль таковым не является.