Эрдоган гневно отреагировал на высказывание Блинкена

Эрдоган выразил недоумение в связи с этим высказыванием.

«Как можно так говорить? Что если ваш оппонент скажет: «Я приехал в этот регион как мусульманин»? Мы не говорим «еврей», «турок» и так далее. Нужно относиться к человеку как к человеку. Разве вы не видите, что происходит с этими детьми? Вы не видите, в каком состоянии находятся их родители? Мы никогда так не поступали. Мы всегда обеспечивали безопасность израильских посольств в нашей стране», — заявил президент Турции.

Эрдоган также заявил, что сейчас Палестина – это угнетенная сторона, в то время как Израиль таковым не является.