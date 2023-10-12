В школах Азербайджана планируется преподавать испанский язык

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в пятницу, 13 октября, встретился с чрезвычайным и полномочным послом Мексиканских Соединенных Штатов в нашей стране Марией Викторией Ромеро Кабальеро.

В ходе встречи были обсуждены такие вопросы, как преподавание испанского языка в учебных заведениях Азербайджана, реализация проекта «Школы-побратимы» между общеобразовательными учреждениями двух стран, а также обмен студентами и преподавателями между университетами.