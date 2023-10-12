Путин призвал не устраивать в Газе «блокаду Ленинграда»

Президент России Владимир Путин высказался о действиях Израиля в секторе Газа.

«Мы сейчас смотрим, даже в Соединенных Штатах появляются оценки того, что происходит, появляются различные варианты развития событий, в том числе говорится о том, что в отношении сектора Газа могут быть предприняты меры военного и невоенного характера такого же плана, как и во время блокады Ленинграда в ходе Второй мировой войны. Мы же понимаем, с чем это связано. На мой взгляд, это неприемлемо», — цитирует Путина ТАСС.

Путин не уточнил, кто в США предлагает «меры такого же плана, как во время блокады Ленинграда».