Экстренные меры безопасности в Бишкеке: на подготовку саммита ушло больше месяца все из-за Путина
Сегодня в Бишкеке состоялся саммит глав СНГ. Как уже сообщалось, перед началом его официальной части лидеры государств традиционно провели ряд двусторонних встреч, в числе которых были переговоры президентов Азербайджана и России.
Как сообщают из Бишкека российские СМИ, в связи с саммитом и, в особенности, из-за приезда президента РФ Владимира Путина в столице Кыргызстана были предприняты чрезвычайные меры безопасности. Источники, знакомые с деталями планирования приезда президента РФ, сообщили изданию The Moscow Times, что меры, предпринятые в этой связи Кремлем, носили беспрецедентный характер.
По словам источника в правительстве РФ, которые подтвердил один из сотрудников спецслужб, планирование поездки осуществлялось более месяца, при этом основное внимание уделялось вопросам антитеррористической безопасности.
«Визит Путина в Бишкек проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности, - заявил, в частности, представитель правительства РФ. - Наши спецслужбы обсуждали с кыргызами все вопросы, вплоть до защиты от дронов и ограничений мобильной связи».
По словам источника, столь высокий уровень охранных мероприятий был одним из предварительных условий Москвы для визита Путина.
«Путешествия глава государства в настоящий момент небезопасны, - сообщил источник газете The Moscow Times. - Мы помним об отчаянии и предательстве украинцев, а также о том, что им помогает Запад».
Когда утром в четверг Владимир Путин прибыл в Бишкек, в столице Кыргызстана отключилась сотовая сеть, а также появились сообщения о повсеместных перебоях в работе интернета. Правда, один из операторов местной мобильной связи заявил, что сбои произошли из-за «повреждения кабеля».
После того как российский борт №1 приземлился в Бишкеке, лимузин Владимира Путина в сопровождении кортежа из 20 автомобилей под охраной полицейских машин с мигалками направился по пустынным улицам к резиденции президента Кыргызстана.
Местная полиция обратилась к жителям Бишкека с просьбой во время визита российского лидера не ездить на личном транспорте по городу или в сторону резиденции главы Кыргызстана. С улиц Бишкека были убраны электросамокаты, а администрация школ и университетов предложила ученикам и студентам в четверг и пятницу участвовать в занятиях дистанционно.
Вчера Владимир Путин встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, вручил ему орден Почета, а также посетил авиабазу ВВС России в городе Кант, где поздравил военнослужащих с 20-летием открытия. В свою очередь, Жапаров, как пишет кремлевский корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, подарил Путину традиционную киргизскую юрту и коня.
Президенты также объявили о создании совместной региональной системы ПВО России и Кыргызстана. Как уже сообщалось, соглашение об этом было рассчитано только на 2022 год, однако парламент Кыргызстана объявил о ратификации этого соглашения непосредственно перед визитом Путина, что было преподнесено как символический жест.
Примечательно, что на саммите отсутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Отношения с Арменией сложные, - сказал The Moscow Times генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. - Думаю, Москве в этой связи особо радоваться нечему. Это влияет на всю интеграционную повестку дня с участием России, поэтому они (окружение Путина – ред.) постараются замять эту тему».