Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 18:30

Сегодня в Бишкеке состоялся саммит глав СНГ. Как уже сообщалось, перед началом его официальной части лидеры государств традиционно провели ряд двусторонних встреч, в числе которых были переговоры президентов Азербайджана и России. Как сообщают из Бишкека российские СМИ, в связи с саммитом и, в особенности, из-за приезда президента РФ Владимира Путина в столице Кыргызстана были предприняты чрезвычайные меры безопасности. Источники, знакомые с деталями планирования приезда президента РФ, сообщили изданию The Moscow Times, что меры, предпринятые в этой связи Кремлем, носили беспрецедентный характер.

По словам источника в правительстве РФ, которые подтвердил один из сотрудников спецслужб, планирование поездки осуществлялось более месяца, при этом основное внимание уделялось вопросам антитеррористической безопасности. «Визит Путина в Бишкек проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности, - заявил, в частности, представитель правительства РФ. - Наши спецслужбы обсуждали с кыргызами все вопросы, вплоть до защиты от дронов и ограничений мобильной связи». По словам источника, столь высокий уровень охранных мероприятий был одним из предварительных условий Москвы для визита Путина. «Путешествия глава государства в настоящий момент небезопасны, - сообщил источник газете The Moscow Times. - Мы помним об отчаянии и предательстве украинцев, а также о том, что им помогает Запад».

Когда утром в четверг Владимир Путин прибыл в Бишкек, в столице Кыргызстана отключилась сотовая сеть, а также появились сообщения о повсеместных перебоях в работе интернета. Правда, один из операторов местной мобильной связи заявил, что сбои произошли из-за «повреждения кабеля». После того как российский борт №1 приземлился в Бишкеке, лимузин Владимира Путина в сопровождении кортежа из 20 автомобилей под охраной полицейских машин с мигалками направился по пустынным улицам к резиденции президента Кыргызстана. Местная полиция обратилась к жителям Бишкека с просьбой во время визита российского лидера не ездить на личном транспорте по городу или в сторону резиденции главы Кыргызстана. С улиц Бишкека были убраны электросамокаты, а администрация школ и университетов предложила ученикам и студентам в четверг и пятницу участвовать в занятиях дистанционно.