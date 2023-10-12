Израильские танки у границы с сектором Газа
Израиль стягивает танки к границе с сектором Газа, бронетехнику развертывают в том числе в городе Сдерот.
Ранее, как сообщило издание Walla, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не исключил, что будет проведена наземная операция. В Армии обороны Израиля также говорили, что рассматривают все варианты.
Съемочная группа агентства Anadolu зафиксировала переброску в приграничные районы десятков единиц танков и бронетехники.
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