Израильские танки у границы с сектором Газа

Израиль стягивает танки к границе с сектором Газа, бронетехнику развертывают в том числе в городе Сдерот.

Ранее, как сообщило издание Walla, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не исключил, что будет проведена наземная операция. В Армии обороны Израиля также говорили, что рассматривают все варианты.



Съемочная группа агентства Anadolu зафиксировала переброску в приграничные районы десятков единиц танков и бронетехники.