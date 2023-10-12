Путин о пребывании миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы формально должны оставаться в Карабахе до ноября 2025 года, этот вопрос будет решаться на переговорах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, подводя итоги своего визита в Кыргызстан.

«Формально наши миротворцы находятся там до ноября 2025 года, и мы, конечно, в диалоге с партнерами должны будем определить и решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время. Это в процессе переговоров мы решим», - сказал Путин, отметив, что, когда в 2020 году появилась договоренность о пребывании российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана, их мандат заключался только в наблюдении за режимом прекращения огня.