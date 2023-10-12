Путин о визите в Армению: Когда «сложится нормальная обстановка»

Президент России Владимир Путин допустил, что посетит Армению, когда «сложится нормальная обстановка». А премьер Армении Никол Пашинян также может посетить РФ, но ему «не до поездок сейчас», сказал президент РФ Владимир Путин.

«Мы с ним в контакте. И приглашение есть, и его приглашение есть в Россию. Посмотрим. Мы же все понимаем, мы все взрослые люди. Понимаем, что там происходит… Ему (Пашиняну – ред.), наверное, не до поездок сейчас. Но мы в контакте остаемся, работаем с ним, постоянно на связи. Сложится нормальная обстановка - и я к ним съезжу, и они приедут, он приедет», - сказал Путин журналистам.

Президент РФ отметил, что «все наши (России и Армении – ред.) службы работают в контакте - и МИД, и экономический блок правительства работает».

Путин также сказал, что Армения «никуда не уходит» из СНГ, а ее премьер-министр Никол Пашинян отсутствует на саммите в Бишкеке по «вполне понятным обстоятельствам».

«Что касается Армении, премьер-министр Пашинян мне звонил, мы с ним созванивались, говорили в том числе по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Не буду об этом говорить, лучше спросить у премьер-министра Армении, - сказал российский лидер. - Но насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит».