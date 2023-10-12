Большинство опрошенных граждан Израиля поддерживают отставку премьер-министра Биньямина Нетаньяху из-за нападения ХАМАС. Такие данные показал анкетный опрос центра «Диалог», проведенный с участием 620 израильтян. Его результаты приводит The Jerusalem Post.

Четверо из каждых пяти респондентов в Израиле (или 86%) обвиняют в нападении из сектора Газа 7 октября израильскую администрацию. При этом 79% из этого числа приходится на сторонников действующего правительства.

Кроме того, 94% респондентов считают, что правительство несет ответственность за недостаточную готовность к обеспечению безопасности, а 92% выразили обеспокоенность в связи с войной.

56% опрошенных заявили, что премьер-министр Израиля должен уйти в отставку после окончания войны, причем 28% сторонников нынешнего правительства согласились с этим мнением. В свою очередь, 52% респондентов ожидают отставки министра обороны Израиля Йоава Галанта.