Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 19:12

19 сентября, после 24-часовой антитеррористической операции армии Азербайджана значительная часть армянского населения Карабаха, отказавшаяся принять азербайджанское гражданство, приняла решение переехать в Армению. Что же касается жителей, которые остаются в Карабахе, то все они получают от соответствующих структур Азербайджана полноценную гуманитарную поддержку. Несколько дней назад Государственная миграционная служба сообщила, что необходимые документы для получения гражданства Азербайджана подали пятнадцать местных жителей. Но поскольку в дальнейшем публикация данной статистики была временно прекращена, точных цифр относительно количества армян, оставшихся в Карабахе, в открытом доступе нет.

«Точное число армян, оставшихся Карабахе, пока неизвестно, - сообщила сегодня Зара Аматуни, руководитель коммуникационных программ делегации Международного комитета Красного Креста в Армении. – Могу лишь сказать, что их немного. На территории Карабаха работает команда Красного Креста, продолжающая оказывать помощь оставшимся там людям лекарствами, продуктами питания, а также предметами гигиены». Как отметила представитель МККК, в основном, речь идет о людях, имеющих серьезные проблемы со здоровьем и лишенных возможности самостоятельно передвигаться, которым при необходимости оказывают медицинскую помощь. По словам Аматуни, армян можно встретить не только в Ханкенди, но и селах Карабаха, причем в довольно отдаленных. Следует отметить, что после 44-дневной войны Азербайджан постоянно призывал армянских жителей Карабаха к реинтеграции, гарантируя им безопасность и права полноценных граждан Азербайджана. Однако сепаратистский режим Ханкенди отверг эти призывы, по сути превратив местных армян в заложников. В результате, Баку пришлось обеспечивать свой суверенитет над Карабахом силовым путем.