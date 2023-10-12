Сколько армян осталось в Карабахе? наши заметки
19 сентября, после 24-часовой антитеррористической операции армии Азербайджана значительная часть армянского населения Карабаха, отказавшаяся принять азербайджанское гражданство, приняла решение переехать в Армению.
Что же касается жителей, которые остаются в Карабахе, то все они получают от соответствующих структур Азербайджана полноценную гуманитарную поддержку.
Несколько дней назад Государственная миграционная служба сообщила, что необходимые документы для получения гражданства Азербайджана подали пятнадцать местных жителей. Но поскольку в дальнейшем публикация данной статистики была временно прекращена, точных цифр относительно количества армян, оставшихся в Карабахе, в открытом доступе нет.
«Точное число армян, оставшихся Карабахе, пока неизвестно, - сообщила сегодня Зара Аматуни, руководитель коммуникационных программ делегации Международного комитета Красного Креста в Армении. – Могу лишь сказать, что их немного. На территории Карабаха работает команда Красного Креста, продолжающая оказывать помощь оставшимся там людям лекарствами, продуктами питания, а также предметами гигиены».
Как отметила представитель МККК, в основном, речь идет о людях, имеющих серьезные проблемы со здоровьем и лишенных возможности самостоятельно передвигаться, которым при необходимости оказывают медицинскую помощь. По словам Аматуни, армян можно встретить не только в Ханкенди, но и селах Карабаха, причем в довольно отдаленных.
Следует отметить, что после 44-дневной войны Азербайджан постоянно призывал армянских жителей Карабаха к реинтеграции, гарантируя им безопасность и права полноценных граждан Азербайджана. Однако сепаратистский режим Ханкенди отверг эти призывы, по сути превратив местных армян в заложников. В результате, Баку пришлось обеспечивать свой суверенитет над Карабахом силовым путем.
О готовности Азербайджана полностью обеспечить возвращение карабахских армян в свои дома говорят в последние дни официальные лица и представители дипломатического корпуса. Об этом также заявил на слушаниях, проведенных Гаагским судом по инициативе Армении, заместитель главы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов, подчеркнувший, что Азербайджан никогда не проводил и не будет проводить этнических чисток или совершать какие-либо противоправные действия, направленные на мирное население Карабаха.
«Армения в очередной раз повторила необоснованные обвинения в этнических чистках и продолжающихся зверствах против мирного населения, которые не отражают реальности», — заявил Мамедов.
По его словам, Азербайджан на государственном уровне гарантировал армянскому населению Нагорного Карабаха обеспечение его прав и безопасности наравне с другими гражданами страны.
Эльнур Мамедов подчеркнул, что официальный Баку призывает всех армянских беженцев вернуться в свои дома, подтвердив готовность Азербайджанской Республики создать им все условия для возвращения и полноценной жизни.