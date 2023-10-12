Сахиль Бабаев выступил в посольстве Туркменистана

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев от имени правительства Азербайджана поздравил дружественный туркменский народ с этой знаменательной датой. Отметив, что Азербайджан и Туркменистан тесно связаны друг с другом этническими, религиозными, историко-культурными корнями и общими моральными ценностями, министр сказал, что Азербайджан радуют прогресс и достижения Туркменистана на пути стабильного и динамичного развития.

Посольством Туркменистана в Азербайджане был организован официальный прием по случаю национального праздника этой страны – Дня независимости.

Сахиль Бабаев подчеркнул, что азербайджано-туркменские отношения основаны на стратегическом партнерстве, дружбе и взаимном уважении, страны сотрудничают, оказывая друг другу взаимную поддержку в рамках международных организаций. Он отметил важность состоявшегося 14 декабря 2022 года Трехстороннего саммита глав государств Азербайджана, Туркменистана и Турции в развитии многосторонних отношений.

По словам министра, высокий уровень политического диалога между Азербайджаном и Туркменистаном является результатом дальновидной политики лидеров двух стран и того большого значения, которое они придают сотрудничеству. Подписание в 2021 году меморандума о взаимопонимании, о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» на Каспийском море имеет большое значение с точки зрения повышения благосостояния региона, обеспечения мира и стабильности, развития сотрудничества в Каспийское море и укрепления энергетической безопасности.

Министр сообщил, что за 8 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и Туркменистаном увеличился почти втрое по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, также достигнут большой прогресс в сфере транспорта и транзита.

По его словам, великая историческая победа Азербайджана, освобождение земель от 30-летней оккупации Армении создают благоприятную возможность для новых транспортно-коммуникационных проектов в регионе. Сахиль Бабаев напомнил, что подписанные между двумя странами порядка 90 документов составляют правовую основу отношений, а деятельность созданной в 2008 году совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Азербайджаном и Туркменистаном сыграла важную роль в развитии сотрудничества.

Министр выразил уверенность в том, что на основе совместных усилий отношения между двумя странами будут развиваться и впредь.