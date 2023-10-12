Группа палестинцев пыталась прорваться сегодня вечером из Ливана в Израиль, сообщает израильское издание Vesty.co.il со ссылкой на источник в ливанской армии.

Согласно сообщению, это привело к перестрелкам на границе.

В пресс-службе Армии Израиля сообщили, что израильские военные зафиксировали новый обстрел со стороны Ливана и в ответ открыли огонь с применением танков и артиллерии.

«Некоторое время назад было зафиксировано ведение огня из Ливана в сторону израильской территории рядом с ливанской границей. Военнослужащие Армии обороны Израиля в настоящий момент отвечают по источнику огня, применяя танки и огонь артиллерии», - говорится в сообщении.

Израильские войска на северной границе находятся в состоянии повышенной готовности из-за угрозы нападения со стороны группировки «Хезболла».