Инам Керимов в Европейском суде по правам человека
Председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджана Инам Керимов находился с рабочим визитом в французском Страсбурге, где провел двустороннюю встречу с председателем Европейского суда по правам человека Сиофрой О'Лири.
Инам Керимов проинформировал председателя ЕСПЧ о реформах, проводимых в судебной сфере Азербайджана, работе, проделанной в направлении повышения эффективности правосудия. Отмечалось, что Азербайджан придает особое значение расширению деловых связей с институтами Совета Европы, а также сотрудничеству в судебно-правовой сфере со странами - членами Совета Европы.
В ходе встречи Инам Керимов сообщил, что Азербайджан в 2023 году ратифицировал Протокол номер 16, который вступит в силу 1 ноября, который позволит усилить деятельность между судами.
Была дана высокая оценка сотрудничеству между Азербайджаном и ЕСПЧ, подчеркнута необходимость совместных действий для дальнейшего развития связей, говорилось о проектах, которые реализуются в рамках сотрудничества с ЕСПЧ, отмечалась важность проведения совместных семинаров и конференций, обмена опытом.
В ходе визита в Страсбург Инам Керимов принял участие в семинаре на тему «Судебный диалог через механизм консультативных заключений на основе Протокола номер 16», проведенном с участием председателей Верховного суда государств - членов Совета Европы. На мероприятии, посвященном пятилетию вступления в силу Протокола номер 16 к Европейской конвенции о правах человека, были заслушаны доклады об изучении механизма консультативных заключений, подготовке соответствующих инструкций принципов и мерах, которые необходимо принять в этой области.
В рамках семинара председатель Верховного суда Азербайджана провел также двусторонние встречи со своими коллегами.