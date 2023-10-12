Инам Керимов в Европейском суде по правам человека

Председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Азербайджана Инам Керимов находился с рабочим визитом в французском Страсбурге, где провел двустороннюю встречу с председателем Европейского суда по правам человека Сиофрой О'Лири.

Инам Керимов проинформировал председателя ЕСПЧ о реформах, проводимых в судебной сфере Азербайджана, работе, проделанной в направлении повышения эффективности правосудия. Отмечалось, что Азербайджан придает особое значение расширению деловых связей с институтами Совета Европы, а также сотрудничеству в судебно-правовой сфере со странами - членами Совета Европы.

В ходе встречи Инам Керимов сообщил, что Азербайджан в 2023 году ратифицировал Протокол номер 16, который вступит в силу 1 ноября, который позволит усилить деятельность между судами.

Была дана высокая оценка сотрудничеству между Азербайджаном и ЕСПЧ, подчеркнута необходимость совместных действий для дальнейшего развития связей, говорилось о проектах, которые реализуются в рамках сотрудничества с ЕСПЧ, отмечалась важность проведения совместных семинаров и конференций, обмена опытом.