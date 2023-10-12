Журналисты Reuters и Al Jazeera попали под обстрел в Ливане: есть жертвы

Агентство Reuters объявило о гибели своего видеографа на юге Ливана и о ранении еще двух сотрудников. В заявлении агентства не уточняются обстоятельства произошедшего.

Незадолго до этого корреспондент AFP передавал, что несколько журналистов попали под израильский обстрел на юге Ливана вблизи границы с Израилем. Это произошло у населенного пункта Альма аль-Шааб.