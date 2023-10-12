Журналисты Reuters и Al Jazeera попали под обстрел в Ливане: есть жертвы
Агентство Reuters объявило о гибели своего видеографа на юге Ливана и о ранении еще двух сотрудников. В заявлении агентства не уточняются обстоятельства произошедшего.
Незадолго до этого корреспондент AFP передавал, что несколько журналистов попали под израильский обстрел на юге Ливана вблизи границы с Израилем. Это произошло у населенного пункта Альма аль-Шааб.
Al Jazeera сообщает о ранении двух своих журналистов. Всего, по данным катарского телеканала, ранены три журналиста. «Один журналист погиб, трое получили ранения, среди них корреспондент и оператор Al-Jazeera, в результате израильского удара по их автомобилю в районе деревни Альма аль-Шааб», — сказано в сообщении телеканала.
ЦАХАЛ в последние часы сообщал о своих артиллерийских обстрелах инфраструктуры «Хезболлы» в ответ на обстрелы постов на севере Израиля.