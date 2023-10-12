Заявление омбудсмена Сабины Алиевой
Как уже сообщалось, 13 октября в результате подрыва на противотанковой мине в селе Ашагы Вейсалли Физулинского района Азербайджана погиб мирный житель, еще один получил ранения.
В связи с этим трагическим инцидентом омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации и мировое сообщество занять твердую позицию в вопросе продолжающегося минного террора со стороны Армении.
«За почти три года, прошедшие с окончания Отечественной войны, число погибших или раненых в результате подрыва на минах превысило 330 человек. Большая часть из них – гражданские», - указала С.Алиева.
Омбудсмен подчеркнула, что Армения продолжает минный террор, пренебрегает взятыми на себя обязательствами и не предоставляет Азербайджану точные карты минных полей.
«По этой причине на разминирование территорий тратится больше ресурсов и времени, замедляется процесс восстановления освобожденных территорий и возвращения вынужденных переселенцев. Мины становятся причиной гибели людей», - сказала Сабина Алиева, призвав соответствующие международные организации и мировое сообщество занять твердую позицию в вопросе минного террора в отношении Азербайджана.
Кроме того, Сабина Алиева указала на рост в последние дни агрессивных высказываний в отношении азербайджанцев в армянских СМИ, особенно в соцсетях.
«Мы считаем, что пропагандирующие враждебность негативные действия некоторых армян служат разрушительным целям и неприемлемы, особенно в нынешний период, когда решающее значение имеют мирные переговоры. Призывы к разжиганию ненависти на этнической почве… препятствуют не только налаживанию отношений между Азербайджаном и Арменией, но и устойчивому миру и безопасности в регионе в целом», - написала в своей публикации в соцсети X омбудсмен Азербайджана.