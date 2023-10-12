Заявление омбудсмена Сабины Алиевой

Как уже сообщалось, 13 октября в результате подрыва на противотанковой мине в селе Ашагы Вейсалли Физулинского района Азербайджана погиб мирный житель, еще один получил ранения.

В связи с этим трагическим инцидентом омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международные организации и мировое сообщество занять твердую позицию в вопросе продолжающегося минного террора со стороны Армении.

«За почти три года, прошедшие с окончания Отечественной войны, число погибших или раненых в результате подрыва на минах превысило 330 человек. Большая часть из них – гражданские», - указала С.Алиева.