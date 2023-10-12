ЦАХАЛ атакует объекты «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля сообщает о нанесении ударов по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Согласно распространенному в соцсетях заявлению, беспилотники ВВС ЦАХАЛ атакуют объекты «Хезболлы» после проникновения в израильское воздушное пространство БПЛА со стороны Ливана.