Евреи благодарят Азербайджан

Более тысячи азербайджанцев пришли к посольству Израиля в Баку, чтобы почтить память мирных граждан, погибших 7 октября в результате нападения боевиков ХАМАС, и осудить этот чудовищный теракт.

Израильский сайт 24news.tv сообщает, что нападение ХАМАС потрясло мировое сообщество, в том числе и Азербайджан, население которого в основном состоит из мусульман-шиитов.

За последние пять дней свыше тысячи азербайджанцев пришли к посольству Израиля в Баку, чтобы продемонстрировать поддержку еврейскому народу и возложить к зданию дипломатического представительства цветы, свечи, игрушки, флаги и плакаты с надписями «Мы с вами» и «Наши мысли с Израилем».