Евреи благодарят Азербайджан
Более тысячи азербайджанцев пришли к посольству Израиля в Баку, чтобы почтить память мирных граждан, погибших 7 октября в результате нападения боевиков ХАМАС, и осудить этот чудовищный теракт.
Израильский сайт 24news.tv сообщает, что нападение ХАМАС потрясло мировое сообщество, в том числе и Азербайджан, население которого в основном состоит из мусульман-шиитов.
За последние пять дней свыше тысячи азербайджанцев пришли к посольству Израиля в Баку, чтобы продемонстрировать поддержку еврейскому народу и возложить к зданию дипломатического представительства цветы, свечи, игрушки, флаги и плакаты с надписями «Мы с вами» и «Наши мысли с Израилем».
«Меня до глубины души тронула солидарность, проявленная азербайджанским народом, - признался Сэм Клигер, директор American Jewish Comittee по делам России и Евразии. - Я лично разговаривал с азербайджанскими студентами, которые принесли цветы к посольству Израиля, их поддержка была совершенно искренней».
Израильское издание отмечает, что еврейская община Азербайджана является «не только одной из старейших и крупнейших в мусульманском мире, но и одной из наиболее защищенных общин».
«Мы не сомневались в том, что в этот трагический период азербайджанский народ поддержит Израиль, - сказал раввин Замир Исьяев, представляющий сефардскую общину Баку. – В истории азербайджанцев тоже были времена тяжелых и мучительных испытаний. Вместе с азербайджанскими братьями еврейская община Азербайджана никогда не забудет о резне, устроенной варварами в Ходжалы».
Следует отметить, что акты солидарности рядовых азербайджанцев сопровождаются очередным витком антиазербайджанской пропаганды в средствах массовой информации Ирана. Солидарность азербайджанцев с израильтянами стала также предметом критики в исламистских кругах Турции.