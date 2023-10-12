Ответ Азербайджана на провокационную резолюцию ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию и рекомендательный документ по Карабах скому региону Азербайджана, которые полностью игнорируют территориальные притязания Армении к Азербайджану, военную оккупацию территории Азербайджана, этнические чистки азербайджанцев, фактически являются очередным проявлением несправедливого подхода Совета Европы к Азербайджану. Об этом говорится в заявлении-протесте делегации Азербайджана в ПАСЕ.

В заявлении указывается, что искажаются цели и задачи антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном 19-20 сентября 2023 года, в адрес страны выдвигаются необоснованные претензии, игнорируется тот факт, что эти меры были направлены на то, чтобы устранить продолжавшиеся военные угрозы против Азербайджана, положить конец присутствию на территории страны незаконных армянских вооруженных формирований.

Также отмечается, что создаются дополнительные препоны на пути к прочному миру в регионе, нет должной оценки шагов, предпринимаемых по реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в азербайджанское общество. Проармянские политики Франции и ряда других европейских стран, стремясь получить дивиденды от армянского лобби, пытаются воспрепятствовать инициированному Азербайджаном процессу нормализации в регионе.

«Делегация Азербайджана в ПАСЕ решительно отвергает этот несправедливый подход, проявленный в отношении нашей страны, и рассматривает его как яркий пример краха демократических ценностей внутри Совета Европы», - говорится в заявлении.