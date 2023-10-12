Армия Израиля вошла в сектор Газа и бьет по объектам ХАМАС
Израильские военные приступили к нанесению масштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит широкомасштабный удар по целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», - говорится в сообщении.
Пресс-служба ЦАХАЛ также сообщила о проведении рейдов на территории сектора Газа. «За минувшие сутки ЦАХАЛ провел рейды на территории сектора Газа, стремясь ликвидировать угрозу со стороны террористов и оружия в этом районе и найти заложников. Солдаты провели обыски и собрали доказательства, которые помогут найти заложников», - говорится в заявлении.
В пресс-службе добавили, что «военнослужащие также нейтрализовали террористические ячейки и инфраструктуру в этом районе, в том числе отряд ХАМАС, который выпустил противотанковые ракеты по израильской территории».
Военные сообщили, что ВВС Израиля «продолжили наносить удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа, а также по пусковым установкам противотанковых ракет сразу после того, как из них был атакован Израиль».
Также Армия обороны Израиля заявила корреспонденту Fox News, что подразделения пехоты и танки Израиля вошли на территорию сектора Газа для проведения локальных рейдов. По словам журналиста, данный шаг не является началом наземной операции Израиля в Газе.
Газета Politico со ссылкой на израильские официальные лица сообщает, что наземная операция Израиля в секторе Газа неизбежна, и она начнется в ближайшее время.
По их информации, призыв эвакуироваться был озвучен для того, чтобы спасти как можно больше палестинцев в преддверии наземной операции. Как утверждают источники на условиях анонимности, короткий промежуток времени для эвакуации был необходим для того, чтобы у ХАМАС не было много времени на подготовку, отмечает издание. Представители правительства и вооруженных сил Израиля отказались комментировать будущие операции, хотя никто не отрицал возможности наземной операции, подчеркивает Politico.
Некоторое время назад вооруженное крыло шиитской партии «Хезболла» сообщило о проведении операции против четырех позиций израильской армии из пограничного района Эль-Эдейса на юге Ливана.
В переданном телеканалом Al Manar заявлении говорится, что боевики атаковали управляемыми ракетами объекты возле поселений Эль-Абед, Мескафам, Рамия и Джель-эль-Алам. В нем утверждается, что якобы израильтяне понесли потери в живой силе и технике.
Израильские войска в пятницу несколько раз открывали огонь из танковых орудий по окрестностям населенных пунктов на юге Ливана. После вылазки боевиков «Хезболла» поднятые в небо беспилотники поразили наземные цели в районе Эль-Эдейсы и долине Хонин.