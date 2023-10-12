Армия Израиля вошла в сектор Газа и бьет по объектам ХАМАС

Пресс-служба ЦАХАЛ также сообщила о проведении рейдов на территории сектора Газа. «За минувшие сутки ЦАХАЛ провел рейды на территории сектора Газа, стремясь ликвидировать угрозу со стороны террористов и оружия в этом районе и найти заложников. Солдаты провели обыски и собрали доказательства, которые помогут найти заложников», - говорится в заявлении.

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит широкомасштабный удар по целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Подробности последуют», - говорится в сообщении.

Израильские военные приступили к нанесению масштабных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что «военнослужащие также нейтрализовали террористические ячейки и инфраструктуру в этом районе, в том числе отряд ХАМАС, который выпустил противотанковые ракеты по израильской территории».

Военные сообщили, что ВВС Израиля «продолжили наносить удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа, а также по пусковым установкам противотанковых ракет сразу после того, как из них был атакован Израиль».

Также Армия обороны Израиля заявила корреспонденту Fox News, что подразделения пехоты и танки Израиля вошли на территорию сектора Газа для проведения локальных рейдов. По словам журналиста, данный шаг не является началом наземной операции Израиля в Газе.

Газета Politico со ссылкой на израильские официальные лица сообщает, что наземная операция Израиля в секторе Газа неизбежна, и она начнется в ближайшее время.