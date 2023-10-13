Де Бьязи вышел из себя на пресс-конференции после победы Азербайджана над Эстонией

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи прокомментировал гостевую победу нашей команды над Эстонией (2:0) в отборе Евро-2024, передает корреспондент haqqin.az из Таллина.

«Мы показали хорошую игру, - говорит итальянский специалист. - Хорошо начали, забили быстрый гол. Играли против физически сильной команды. Против таких команд нужно много бегать. У нас было три желтые карточки в первом тайме. Поэтому во втором мы заменили Эмина Махмудова, Махира Эмрели и Рахиля Мамедова. Рахиль в клубе играет мало, но его игра очень мне нравится.

Мы одержали первую победу за 73 месяца? Надеюсь, сможем выиграть в этом цикле еще.

У нас через три дня сложнейшая игра против соперника, который сильнее нас – сборной Австрии. Поэтому поберегли некоторых футболистов».

Далее Де Бьязи был задан вопрос о том, что сборная Азербайджана давно не играла с таким слабым соперником. Этот вопрос вывел итальянца из себя. Он начал на повышенных тонах говорить с журналистом, задавшим вопрос. Де Бьязи явно не понравилось, что после победы ему задают подобные вопросы.

Других вопросов не последовало, и главный тренер покинул конференц-зал.