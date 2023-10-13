Нетаньяху: Израиль уничтожит ХАМАС, но это потребует времени

В частности, премьер Израиля сказал: «Мы бьем наших врагов с беспрецедентной мощью. Я подчеркиваю, что это только начало».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил по телевидению с краткой, но многозначительной речью.

«Сегодня все знают, что мы сражаемся за Родину, и сражаемся, как львы», — цитирует Times of Israel премьер-министра Израиля.

Нетаньяху также сказал, что «мы никогда не забудем нашествие ХАМАС. Мы бьем наших врагов с беспрецедентной мощью».

«Мы уничтожим ХАМАС и мы победим, но это потребует времени», — также сказал израильский премьер.