Фонд Сороса закрывает свои офисы по всему миру

Американский миллиардер и финансист Джордж Сорос сворачивает офисы своих фондов во всем мире. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, международная сеть фондов стоимостью 25 миллиардов долларов, основанная Соросом, закрывает офисы по всему миру, готовясь к сокращению более 40% персонала.

Сокращение вписывается в новую стратегию «Открытого общества», которой следует Александр Сорос, сменивший в декабре 2022 года на посту главы компании своего отца Джорджа. Как рассказывали в августе СМИ, сокращения ожидались в европейских отделениях фонда в Брюсселе и Лондоне, а бюро в Барселоне планировали полностью закрыть.