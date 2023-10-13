Павел Дуров отказался удалять Telegram-каналы ХАМАС

По мнению Дурова, тотальная блокировка подобных каналов вряд ли окажется правильным решением. В пример он привел публикацию в канале палестинского движения, где ХАМАС предупредил мирных жителей израильского города Ашкелон о готовящейся ракетной атаке.

«На этой неделе ХАМАС использовал Telegram для предупреждения мирных жителей Ашкелона о необходимости покинуть район перед ракетными ударами. Поможет ли закрытие этого канала спасти жизни людей или же поставит их под угрозу?» - написал Дуров.

Создатель мессенджера отметил, что особенности построения ленты Telegram таковы, что каждый конкретный пользователь получает только ту информацию, на которую сам соглашается посредством подписок. «Таким образом, маловероятно, что каналы Telegram можно использовать для существенного усиления пропаганды... Хотя нам было бы легко уничтожить этот источник информации, это рискует усугубить и без того тяжелую ситуацию», — считает Дуров.