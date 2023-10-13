РМК свернул еще один пост в Карабахе

Российские миротворцы, временно размещенные на территории Карабахского региона Азербайджана, за прошедшие сутки свернули еще один наблюдательный пост – в Шушинском районе. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Минобороны добавили, что всего с 19 сентября свернуты 8 наблюдательных и 15 временных наблюдательных постов российских миротворцев.

«Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента за сутки не зафиксировано», - говорится в сообщении.