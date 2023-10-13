Историческая победа! Сборная Азербайджана по футболу сделала то, что ей не удавалось 29 лет

Никогда ранее наша национальная команда не выигрывала в выездных играх квалификации чемпионатов Европы, где мы играем с 1994 года.

В отборочных турнирах Азербайджан в гостях побеждал дважды, но это были матчи квалификации чемпионатов мира. В октябре 2009 года наша сборная взяла верх над Лихтенштейном (2:0), а в сентябре 2016-го – над Сан-Марино (1:0).

Если же брать не только гостевые, но и домашние победы в отборе ЧМ и Евро, то сегодняшний выигрыш стал для сборной первым, начиная с сентября 2017 года, когда в Баку со счетом 5:1 была разгромлена команда Сан-Марино. После этого выиграть в отборе сборной Азербайджана не удавалось. До сегодняшнего дня.