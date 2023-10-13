Беседовал: Джейхун Наджафов, собкор 00:45

Ужасающая резня, устроенная боевиками ХАМАС, ввела Израиль в состояние общенациональной синергии. Под лозунгом «Каждый член ХАМАС обречен на смерть» премьер-министр Биньямин Нетаньяху сформировал узкий военный кабинет, который целенаправленно готовится к наземной операции в секторе Газа. В то же время следует понимать, что в случае наземного вторжения в Газу Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) ждет непредсказуемая, подземная война. Под Газой на глубине 40 метров существует целый мегаполис запутанных и технически оснащенных тоннелей, в одном из которых, по некоторым сведениям, прячут израильских заложников.

В данный момент Генштаб ЦАХАЛ находится в процессе поиска эффективных инструментов для ведения подземной войны. В ход идут новейшие технологии, вплоть до использования искусственного интеллекта. Не исключено, что недавний прорыв боевиков ХАМАС в приграничные районы Израиля и чудовищная по своей жестокости расправа над мирными жителями - часть стратегического замысла ХАМАС, главная цель которого - спровоцировать Израиль на наземную операцию, втянуть его в городскую войну в условиях переуплотненной Газы с ее подземными коммуникациями, которые простираются до приграничных поселений Египта, и одновременно открыть второй фронт на севере, где в полной боевой готовности находится армия «Хезболлы» со 150-тысячным запасом ракет. На вопросы haqqin.az о возможных вариантах развития ситуации в Израиле из бомбоубежища города Ашкелон, под вой сирен воздушной тревоги и грохот палестинских ракет ответил Владимир Месамед, известный востоковед, эксперт по проблемам Ирана и Центральной Азии, преподаватель Института стран Азии и Африки Еврейского университета в Иерусалиме. - Израиль не только стягивает тяжелое вооружение к ливанской границе, но и раздает оружие жителям кибуца Айелет-ха-Шахар на севере. Неужели планируется крупная операция против ливанской «Хезболлы» и повторение Шестидневной войны 1967 года?

- Пока сложно сказать, включится ли «Хезболла» в войну против Израиля. На данный момент мы видим разрозненные инциденты, обстрелы города Шломи, известно также, что началась эвакуация израильских поселений на севере, практически эвакуирован город Метула, расположенный в непосредственной близости от границы с Ливаном. Отмечу, что Метула – нечто вроде смотровой площадки с видом на Ливан. Но, повторю, пока сколь-нибудь значимых атак со стороны «Хезболлы» не было. Впрочем, полагаю, им будет сложно вступить в войну хотя бы потому, что «Хезболла» упустила элемент внезапности и не начала атаковать север Израиля синхронно со вторжением двух с половиной тысяч боевиков ХАМАС на юге страны. - Но ведь лидер «Хезболлы» шейх Хасан Насралла неоднократно обещал покончить с Израилем. Почему же он не воспользовался столь благоприятным моментом? - Во-первых, в случае войны с Израилем Насралла хочет иметь гарантии того, что получит военную поддержку Ирана. Но Тегеран, как известно, никогда не вступает в прямые военные конфронтации, предпочитая действовать посредством своих прокси. Понимая это, Израиль неоднократно заявлял: если воинство Насраллы начнет войну, это будет не антитеррористическая операция против «Хезболлы», а полномасштабная война против Ливана, с территории которого действует это проиранское вооруженное формирование. При этом официальные представители Израиля прямо говорят, что любая вылазка «Хезболлы» вернет Ливан в каменный век. Понятно, что подобная перспектива, имеющая, к тому же, реальные контуры, никак не может устроить правительство Ливана – государства, населенного помимо мусульман-шиитов маронитами, суннитами, арабами-друзами… Полагаю, все эти факторы снижают вероятность войны с ливанской «Хезболлой». В то же время в Израиле хорошо понимают, что «Хезболла» — это серьезная, хорошо вооруженная и четко структурированная военная организация, с которой Израиль воевал уже дважды. После второй войны в 2006 году, в которой Израиль понес ощутимые потери, Хасан Насралла в течение последующих семнадцати лет ни разу (!) не выходил из подземного бункера, а все обращения к шиитскому воинству записывает на видео. В то же время, когда представители «Хезболлы» заявляют о наличии от 100 до 150 тысяч ракет для обстрела Израиля, мы понимаем, что это правда. Также понятно, что полномасштабное нападение «Хезболлы» вовлечет в войну против Израиля и Сирию. Но с момента, когда президент США Джо Байден открыто заявил о поддержке Израиля, а на северных рейдах Ливана бросили якорь корабли 5-го американского флота, ситуация на Ближнем Востоке резко изменилась…

- Но Иран в любом случае остается в выигрыше и будет толкать своих прокси на войну с Израилем… - Несомненно, Иран будет и дальше убеждать своих сторонников в Ливане и Сирии открыть против Израиля второй и третий фронт. Это логично, ведь Иран открыто декларирует главную цель – стереть Государство Израиль с лица земли. Однако в нынешней ситуации Израиль уже перехватил инициативу, успел основательно зачистить приграничную с сектором Газа территорию, восстановить разрушенный забор безопасности и сейчас последовательно занят физической ликвидацией всех до одного руководителей ХАМАС, в чем, надеюсь, преуспеет. - Но какова конечная цель наземной операции в секторе Газа? Ведь ХАМАС – это не просто группировки вооруженных боевиков, это еще и масса чиновников, бюрократический аппарат управления двух с половиной миллионным населением Газы... - Хороший вопрос! В Израиле, как вам известно, создано правительство национального единства, к которому примкнула и часть оппозиции. Так что теперь в парламенте, наконец-то, можно принимать нелегкие решения квалифицированным большинством. Хочу отметить, что пока официального решения о начале наземной операции не принято. Но, судя по разговорам, которые ведутся в Израиле, операция будет, хотя время на ее проведение ограничено. Напомню, ранее все наземные операции ЦАХАЛ, едва начавшись, сворачивались из-за вмешательства мирового сообщества, которое под лозунгами о недопустимости страданий мирного населения не давало ЦАХАЛ уничтожить инфраструктуру ХАМАС. Но сейчас другая ситуация. У Израиля уже 1 350 жертв, 130 заложников – ужасающие, беспрецедентные для страны цифры. Думаю, на сей раз Израиль доведет до конца задуманное. Правительство решительно настроено на проведение наземной операции в Газе, которая необходима, поскольку с воздуха невозможно ликвидировать все склады и точки запуска ракет, которыми ХАМАС атакует население Израиля. Думаю, наземная операция начнется после того, как ЦАХАЛ полностью зачистит от террористов юг страны. США, страны Западной Европы поддерживают антитеррористические начинания Израиля, направленные на создание режима безопасности для народа Израиля и Ближнего Востока. Следует понимать, что ХАМАС – это не только наша беда, это беда всего ближневосточного региона. В 2006 году ХАМАС совершил в Газе «тихий переворот», ликвидировал в секторе все оппозиционные движения и стал главенствующей деструктивной политической силой, угрожающей стабильности всего региона. Думаю, в предстоящие дни мы увидим полное уничтожение всей террористической инфраструктуры, созданной ХАМАС за все эти годы - военной промышленности, складов оружия, боевой техники, ячеек боевиков и пр.

- Правда ли, что перед бомбежками Израиль отправляет СМС-сообщения, в которых предупреждает палестинцев, что здание, в котором они живут, подвергнется ударам с воздуха? - Да, такое правило существовало всегда, когда Израиль уничтожал объекты террористов в Газе. На сленге ЦАХАЛ это называется «стук по крыше». Армия действительно давала знать каждому палестинцу, что в такой-то час его дом будут бомбить, поскольку в подвалах дома расположен склад с оружием или на одном из этажей зафиксирована огневая точка вооруженных боевиков. Сейчас обнародован информационный банк объектов ХАМАС на территории Газы, подлежащих уничтожению. Проблема в том, что многие свои военные объекты ХАМАС устроил под мечетями, больницами, школами, детскими садами, чтобы потом обвинить Израиль в ликвидации гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. В этом смысле наземная операция позволит проводить более избирательное уничтожение баз, военных заводов и складов оружия террористов. - Директор Моссада Давид Барнеа предупредил, что любые нападения на израильтян или евреев со стороны сателлитов Ирана или использование иранского оружия приведет к действиям против тех, кто финансировал и направлял террористов, а также против высшего уровня, на котором принимаются решения. То есть Моссад имеет в виду уничтожение высокопоставленных персон во властных структурах Ирана? - Очевидно, что так. Моссад располагает в Катаре, ОАЭ, других арабских странах, да и в самом Иране довольно широкой агентурной сетью, которая не раз доказывала свою эффективность, в частности, в борьбе с иранской ядерной программой. Операция по ликвидации вроде той, которую осуществили США в отношении генерала КСИР Касема Сулеймани, вполне может быть осуществлена и в отношении других персон в высшем руководстве Ирана. Похоже, после кровавых событий 7 октября Израиль возвращается к тактике премьер-министра Голды Меир, к которой спецслужбы Израиля прибегли после теракта в отношении израильских спортсменов на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Тактика эта, напомню, заключается в том, что любой террорист, хоть в какой-то степени причастный к убийству гражданина Израиля, будет ликвидирован вне зависимости от страны, в которой он живет, и времени, которое прошло с момента убийства. - Похоже, охота уже началась. По сведениям израильских медиа, руководители ХАМАС начали перебираться из Катара в Иран… - Несомненно, те, кто устроил резню женщин, детей, участников фестиваля, гражданских лиц в израильских кибуцах, неминуемо понесут наказание. Террористы оставили много видеосвидетельств о себе и своих преступлениях, чем значительно облегчили работу израильским спецслужбам.

- Во всей операции ХАМАС вопросы вызывают определенные действия боевиков. На израильской пограничной военной базе они захватили несколько танков «Меркава», артиллерийские установки, бронетранспортеры, другое оружие. По логике, они должны были укрепиться на этой базе или двинуться с тяжелым вооружением вглубь израильской территории. Но они оставили базу и бросились убивать безоружных израильтян, брать в заложники жителей расположенного рядом поселка, а затем отошли в Газу… - Сейчас на этот вопрос вам никто не ответит. Это действительно большая загадка. Как и вопрос, почему подвела электроника пограничной системы, которая всегда считалась абсолютно надежной и непреодолимой для террористов? Для всех нас остается загадкой, как несколько тысяч боевиков вообще сумели проникнуть через границу? Судя по всему, боевики ХАМАС не ставили перед собой задачу захватить крупные израильские города или территории. По-видимому, просто хотели запугать Израиль, дать почувствовать израильтянам их уязвимость… Но рискну заявить, что это была последняя удачная операция, проведением которой ХАМАС фактически подписал себе смертный приговор, который не отменит даже самое массовое протестное движение в мире. Что же касается захваченной базы, то там не было много оружия. Речь идет об израильской военной базе местного значения, а не о крупном военном арсенале, каковым, скажем, является наш Южный военный округ, где очень много мощного вооружения. К тому же, у террористов было слишком мало времени, чтобы сориентироваться и сообразить, что со всем этим оружием делать. Ибо уже через 3-4 часа ЦАХАЛ стал выбивать их оттуда. Отсюда, наверное, и этот страшный выбор боевиков ХАМАС в пользу массовых убийств мирного населения и захвата заложников. У меня нет ни малейших сомнений в том, что ЦАХАЛ выполнит стояще перед ним цели на сто процентов. Да, еще совсем недавно Израиль сотрясали внутриполитические распри, многие говорили даже об угрозе раскола страны на два противоборствующих лагеря. Но сегодня Израиль сплочен как никогда. На призывные пункты по первому зову, в первые же часы после разыгравшейся трагедии явились 360 тысяч резервистов, а в Израиль по-прежнему продолжают прибывать со всех концов света молодежь, чтобы помочь своей стране. - Сколько дней, на ваш взгляд, может продлиться наземная операция? - От нескольких дней до одного-двух месяцев. Многое зависит от мирового сообщества или, как любит выражаться российская пропаганда, от «коллективного Запада», который старается в эти дни сдерживать военные действия Израиля, чтобы защитить мирное население Газы от «коллективной расправы». То самое мирное население, которое привело к власти ХАМАС, которое приветствовало возвращение в сектор соотечественников-убийц с пленными израильтянами, которое ликовало и раздавало друг другу конфеты на фоне сообщений о количестве убитых граждан Израиля. В этом плане Израиль очень рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов, однозначно выраженную президентом Байденом.