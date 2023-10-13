Сообщившая об «обезглавленных» детях журналистка CNN извинилась

«Вчера в офисе премьер-министра Израиля сообщили, что они подтверждают, что ХАМАС отрезал головы детям. Но сегодня израильские власти говорят, что они НЕ МОГУТ подтвердить информацию об обезглавленных детях. Впредь мне нужно быть осторожнее с формулировками, и я приношу извинения», - написала она.

По словам Сиднер, ее съемочную команду ввели в заблуждение, и что в своем репортаже она отметила, что ХАМАС отрицал эти действия.

Ранее израильский телеканал i24 сообщил, что в израильском поселении Кфар-Аз найдены 40 убитых младенцев. Другие израильские СМИ этих данных не подтвердили. В то же время пресс-секретарь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявлял, что младенцы и более взрослые дети были найдены «обезглавленными» в кибуце Кфар-Аз. Также о погибших детях упоминал израильский генерал-майор в отставке Итай Верув, но он не уточнил, сколько их было. Президент США Джо Байден заявил, что видел фотографии детей, обезглавленных боевиками ХАМАС. Однако в Белом доме позже опровергли эти слова.