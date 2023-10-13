Байден обещает спасти захваченных ХАМАС американцев

Президент США Джо Байден поговорил с членами семей 14 американцев, пропавших без вести после нападений боевиков ХАМАС на Израиль, сообщили в пятницу в Белом доме.

Официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что президент и его команда сказали родственникам, что американские власти сделают все возможное, чтобы вернуть этих людей их семьям.

«Они американские граждане. Они должны быть дома со своими семьями», - сказал Кирби журналистам.

Белый дом подтвердил гибель 22 американцев в результате атак ХАМАС на Израиль. Кирби сказал, что администрация все еще работает над тем, чтобы получить больше информации о том, сколько американцев было среди заложников, захваченных ХАМАС.