Белый дом обвиняет: Северная Корея поставляет оружие России

Reuters сообщает, что Белый дом опубликовал снимок, на котором видна партия боеприпасов со склада в Северной Корее, которая была погружена на судно под российским флагом, а затем отправлена на склад на юго-западной границе России. По данным США, поставка была осуществлена в период с 7 сентября по 1 октября.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби назвал это событие «тревожным» и выразил обеспокоенность по поводу расширения военных отношений между Москвой и Пхеньяном.

«Мы осуждаем КНДР за предоставление России этой военной техники, которая будет использоваться для нападения на украинские города, убийства мирных жителей Украины и продолжения незаконной войны, развязанной Россией», – заявил Джон Кирби.

Новые спутниковые данные свидетельствуют о резком увеличении железнодорожного движения вдоль северокорейско-российской границы, что указывает на то, что КНДР активно поставляет боеприпасы в Россию.

В сообщении говорится, что спутниковые снимки по состоянию на 5 октября зафиксировали «драматический и беспрецедентный уровень движения грузовых вагонов» на пограничной станции Туманган. На снимках видно около 73 вагонов, в то время как обзор предыдущих спутниковых снимков за последние пять лет показал не более 20 вагонов на этой станции.