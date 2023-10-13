Понимают ли в Москве, что проигрывают в Кыргызстане Пекину? вопрос риторический
«В каждом действии российского президента должно сквозить величие», - именно так выглядит установка, которой в Кремле неуклонно следуют при подготовке визитов Владимира Путина. «Все хорошо, все по плану», - убаюкивали себя российские чиновники, всякий раз, когда требовалось обратить внимание на развитие российско-кыргызстанских связей.
До Бишкека Москве не было никакого дела, пока не выяснилось, что он стал играть важную роль в «параллельном импорте», а китайские компании решительно вошли в экономику этой центральноазиатской страны. Настолько плотно, что российскому бизнесу сейчас остается только собирать здесь «крохи» с пекинского стола.
«Аттракцион невиданной щедрости», те самые три миллиарда долларов российских инвестиций, которые Владимир Путин пообещал Бишкеку – при этом будем помнить, что пообещать инвестиции еще не означает их предоставить – лишь жалкая тень тех китайских вложений, которые уже несколько лет Пекин вкладывает в экономику центральноазиатской республики.
Причем – делает это не спорадически, а системно и масштабно, занимая все ниши, где Кыргызстан может извлекать прибыль – от строительства солнечных электростанций до заводов по производству удобрений и Обводного Чуйского канала. Который позволит при дефиците поливной воды в Чуйской долине сократить потерю до 400 миллионов кубометров воды в год.
Понимают ли в Москве, что проигрывают в Кыргызстане Пекину? Это – смотря где. В самых верхних эшелонах Кремля это понимание отсутствует. Там считают, что Бишкек счастлив всякий раз, когда удостаивается взгляда из Москвы, что все в Кыргызстане под контролем и он будет вести свою политику полностью в русле российских интересов. Другие взгляды, если есть, категорически сегодня в российской столице не приветствуются.
А уж объединенная региональная система противовоздушной обороны между Кыргызстаном и Россией – вообще жемчужина в российско-кыргызстанских отношениях, за которую Бишкек должен быть бесконечно благодарен Москве. «Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана к укреплению стратегических отношений с Россией», - говорится в сообщении Кремля.
Создание такой системы требует от Бишкека безвозмездно передать земельный участок площадью 5 гектаров рядом с российской авиабазой в Канте. Что вполне объясняет и награждение российским президентом Садыра Жапарова орденом Почета, а также заявил, что Россия является «ведущим экономическим партнером» Кыргызстана.
Официальные представители Бишкека широко улыбаются и аплодируют. Ведь им пока удается главное – сохранять хорошие отношения с Кремлем и выжимать максимум возможных выгод от сотрудничества с Китаем. И пока эта ситуация их полностью устраивает.
В конце концов, пять гектаров – не самая большая плата за то, чтобы убедить Москву в собственной лояльности – и продолжать получать от нее за это различные преференции. Для такого и десятка гектаров отдать не жалко, все равно в убытке не останешься. Но эта благостная картина будет сохраняться только до той поры, пока Москва окажется в состоянии платить элитам в Бишкеке за их лояльность.
Когда же размеры этой плати перестанут удовлетворять Кыргызстан он с радостью развернется к тем, кто предложит ему больше. И тогда ворота Бишкека будут, к немалому удивлению Кремля, широко распахнуты для других игроков, того же Китая или Турции. В конце концов, именно в этом и заключается главное правило внешней политики таких государств как Кыргызстан.