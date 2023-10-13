Дмитрий Рой, автор haqqin.az 02:45

«В каждом действии российского президента должно сквозить величие», - именно так выглядит установка, которой в Кремле неуклонно следуют при подготовке визитов Владимира Путина. «Все хорошо, все по плану», - убаюкивали себя российские чиновники, всякий раз, когда требовалось обратить внимание на развитие российско-кыргызстанских связей. До Бишкека Москве не было никакого дела, пока не выяснилось, что он стал играть важную роль в «параллельном импорте», а китайские компании решительно вошли в экономику этой центральноазиатской страны. Настолько плотно, что российскому бизнесу сейчас остается только собирать здесь «крохи» с пекинского стола.

«Аттракцион невиданной щедрости», те самые три миллиарда долларов российских инвестиций, которые Владимир Путин пообещал Бишкеку – при этом будем помнить, что пообещать инвестиции еще не означает их предоставить – лишь жалкая тень тех китайских вложений, которые уже несколько лет Пекин вкладывает в экономику центральноазиатской республики. Причем – делает это не спорадически, а системно и масштабно, занимая все ниши, где Кыргызстан может извлекать прибыль – от строительства солнечных электростанций до заводов по производству удобрений и Обводного Чуйского канала. Который позволит при дефиците поливной воды в Чуйской долине сократить потерю до 400 миллионов кубометров воды в год. Понимают ли в Москве, что проигрывают в Кыргызстане Пекину? Это – смотря где. В самых верхних эшелонах Кремля это понимание отсутствует. Там считают, что Бишкек счастлив всякий раз, когда удостаивается взгляда из Москвы, что все в Кыргызстане под контролем и он будет вести свою политику полностью в русле российских интересов. Другие взгляды, если есть, категорически сегодня в российской столице не приветствуются. А уж объединенная региональная система противовоздушной обороны между Кыргызстаном и Россией – вообще жемчужина в российско-кыргызстанских отношениях, за которую Бишкек должен быть бесконечно благодарен Москве. «Ратификация данного соглашения подтверждает приверженность Кыргызстана к укреплению стратегических отношений с Россией», - говорится в сообщении Кремля.