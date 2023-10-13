Первый Культурный форум тюркского мира в Шуше

Ульвия Худиева 02:50

В Шуше 13-14 октября при организации Министерства культуры Азербайджана, ТЮРКСОЙ и Международной тюркской академии по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева проводится I Культурный форум тюркского мира. В мероприятии принимают участие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев, президент Международной тюркской академии, академик Шахин Мустафаев и другие официальные лица, деятели науки и культуры, мастера искусств и творческие коллективы тюркских государств.

Был показан видеоролик, посвященный городу Шуше, объявленному в этом году «Культурной столицей тюркского мира». Была также представлена литературно-художественная композиция «Дервиши». Участники форума 13 октября посетили восстановленный Фондом Гейдара Алиева Творческий центр в Шуше, где ознакомились с фотовыставкой «Гейдар Алиев и Карабах». На выставке представлены уникальные фотографии, документы и видеоматериалы, отражающие заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в деле социального, экономического, политического и культурного развития Карабаха в советский период. На выставке также представлены фотографии, на которых запечатлены поездки общенационального лидера в Карабах, проведенные там встречи и различные мероприятия.