Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 02:58

Действия Израиля могут показаться кому-то чрезмерными, но в одном их не упрекнешь – они абсолютно логичны в части принятой на днях израильской стратегии «сектор Газа без ХАМАС». А достичь этого можно только если удалить из этого сектора как минимум больше половины населения. Лучше - две трети или три четверти. Оставшихся станет слишком мало для того, чтобы продолжать оставаться ресурсом для ХАМАС, а потому у израильтян появится время и возможность решить окончательно существующую проблему менее радикальными методами. Ну, а с теми, кого из Газы «удалят», пусть занимается Египет и арабский мир. Опять же – все абсолютно логично - вы выступаете за солидарность с ними - так проявите ее.

Совершенно очевидно, что если почти два миллиона человек загнать на маленький пятачок и создать там абсолютно невыносимые условия - нет электричества, воды, еды - то эти люди неизбежно рванут хоть куда. А «хоть куда» с юга сектора - это только в Египет, больше некуда. И вот здесь вступает в действие другая логика, египетская. Принимать беженцев из Газы – к такой степени солидарности с палестинцами Каир совершенно не готов. И отпихивается от нее сегодня двумя руками. Помогать удаленно – это мы всегда пожалуйста, но только не принимать беженцев. Ни Египет, ни Иордания принимать его не намерены, а отправлять его на Западный берег Иордана не горят желанием сами израильтяне, да и администрации Аббаса эта радость совершенно ни к чему. Вообще, в арабском мире принято горько вздыхать о тяжелой судьбе палестинского народа, но практическую помощь от арабских стран в этой ситуации ожидать весьма и весьма затруднительно. Им проще дать немного денег, чем заниматься этой проблемой всерьез. Палестинцы вообще зарекомендовали себя в регионе как весьма проблемный актив, и поэтому их предпочитают любить и сочувствовать им на расстоянии. Причем чем дальше - тем горячее любовь. Переместившись в Ливан, палестинцы устроили там такое, что до сих пор ливанцы разгрести никак не могут. В Иордании, мягко говоря, тоже все прошло очень не очень, мягко говоря, гладко. И ничего особо-то не меняется. Так что солидарность - это одно, реальная поддержка - совершенно иное.

На днях один из лидеров ХАМАС Машаль призвал к джихаду всех мусульман. А теперь представьте себе руководство арабской страны. Оно занимается своими проблемами, коих у всех хоть отбавляй, а тут прибегает какой-то оборванец и подбивает ваших подданных на что-то сильно проблемное для вас. Его бы в зиндан – но «местная улица» не поймет. А пойти на переговоры с ним – в итоге выйдет себе дороже. Палестинцы вообще зарекомендовали себя в регионе как весьма проблемный актив, и поэтому их предпочитают любить и сочувствовать им на расстоянии. На официальном уровне. На неофициальном же – местные элиты с радостью восприняли известие о том, что кто-то всерьез взялся бы за то, чтобы Ближний Восток от этого токсичного актива избавил. Примерно так, как это делает сейчас Израиль. Собственно, это то главное, что нужно знать о «солидарности с палестинцами» в регионе. Это следовало бы помнить, всякий раз, когда здесь начинают пропагандистские компании в их поддержку.