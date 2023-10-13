Белый дом не ответил на запросы журналистов, в ЦРУ прямо отказались от комментариев.

О выросшей активности боевиков движения ХАМАС американские разведчики сообщали еще 5 октября, пишет CNN со ссылкой на анонимных источниках.

Источники, знакомые с разведданными, рассказали, что американская разведка предоставила накануне атаки минимум две сводки с предупреждениями. Первая, от 28 сентября, основывалась на многочисленных потоках развединформации и предупреждала, что ХАМАС готовится к усилению ракетных обстрелов. А 5 октября ЦРУ предупреждало о в целом растущей возможности нападения со стороны террористов.

6 октября, за день до атаки на Израиль, «официальные лица США распространили сообщение из Израиля, указывающее на необычную активность ХАМАС, смысл которой теперь очевиден: нападение было неизбежным», пишет CNN.

«Неясно, были поделились ли США какими-либо из этих оценок с Израилем, который предоставляет большую часть разведданных, на основании которых США готовят отчеты», — пишет CNN.

Возможно, никто просто не уделил особого внимания очередной активности террористов. Такую версию высказал один из источников издания, имеющий доступ к разведданным.

Арабские источники CNN тоже говорят, что их страны предупреждали США, что в Газе что-то будет.

Многие действующие и бывшие сотрудники разведки в беседе с CNN полностью снимают с США любую ответственность за провал разведки. Они указывают на то, что большая часть развединформации из сектора Газа все равно исходит от Израиля, так что это израильские разведчики должны были вовремя сделать выводы. Проблема в том, что они, похоже, слишком расслабились.