Вроде бы все произошло именно так, как мечтали в Тегеране… Вроде бы! персидские мотивы
Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с членом политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией заявил, что ХАМАС осчастливил исламскую нацию своей инициативой [атакой на Израиль].
Вроде бы все произошло именно так, как мечтали в Тегеране, но счастья в глазах простых иранцев отчего-то не прибавилось. Восторга на иранских улицах меньше, чем это можно наблюдать в арабских странах, что еще раз подтверждает вывод – иранское общество в массе своей абсолютно равнодушно к происходящему в Израиле.
В Иране давно уже устали от попыток властей объяснять внутренние проблемы страны кознями Израиля. Показательно, что все диверсии Израиля, убийства ученых и военных на территории Ирана, не встречают никакого отклика в обществе в виде массовых митингов. Иранцы к ним равнодушны. Что уж тут говорить о войне где-то там далеко.
Стабильно возбуждаются на лозунг «Смерть Израилю!» пятая, максимум – четвертая часть иранского общества. Но этих людей и без того не нужно как-то консолидировать – они и без того опора власти. Периодически, когда Тегерану нужно «показать картинку», их количество увеличивается. Но отнюдь не из-за общественного энтузиазма, а старым добрым административным ресурсом – разнарядки на производстве, в учебных заведениях, привлечением к митингам басиджей и работников государственного сектора. И, разумеется, салюты, баннеры и прочая наглядная агитация.
Но в последнее время и с этим власти стараются не перегибать палку. Поскольку в большинстве своем иранцы считают, что Хезболла и ХАМАС – это деньги из иранского бюджета. Выделяемые на малопонятные для простого человека цели в то время, как это человек с каждым днем становится все беднее и беднее.
И уж совсем для полной ясности: рядовой иранец не сторонник и не противник Израиля. И правильные его ответ на вопрос «как вы относитесь к Израилю?» - звучит примерно так: «О чем вы спрашиваете? Какой-такой Израиль? В стране инфляция и безработица, мне жить не на что». Все остальное, подчас разгоняемое по официальным медиаканалам – это гримасы и ужимки государственной пропаганды, не более того. И власти Ирана давно это знают, лучше, чем кто-либо.
А сейчас, после того, как США договорились не предоставлять Ирану доступ к 6 миллиардам долларов, недавно переданных этой стране в рамках сделки между Вашингтоном и Тегераном, даже если какой-то энтузиазм иранских элит по поводу атаки ХАМАС и существовал – то самое время ему рассеяться как дым. Что, кстати, вскоре и произойдет.
Переведя свою внешнюю политику в режим «максимального авантюризма», да еще при этом оплачивая авантюры на Ближнем Востоке, Тегеран все больше напоминает велосипедиста, который крутит педали только потому, что в противном случае он упадет и расшибется. Не самая разумная политика, мягко говоря, но другой у Тегерана нет. И как долго это будет продолжаться – самое время вспомнить знаменитое высказывание Ходжи Насреддина. То, где «или шах помрет, или ишак сдохнет». Но что-то из этого случится обязательно.