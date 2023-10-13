Икрам Нур, автор haqqin.az 03:16

Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора с членом политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией заявил, что ХАМАС осчастливил исламскую нацию своей инициативой [атакой на Израиль]. Вроде бы все произошло именно так, как мечтали в Тегеране, но счастья в глазах простых иранцев отчего-то не прибавилось. Восторга на иранских улицах меньше, чем это можно наблюдать в арабских странах, что еще раз подтверждает вывод – иранское общество в массе своей абсолютно равнодушно к происходящему в Израиле.

В Иране давно уже устали от попыток властей объяснять внутренние проблемы страны кознями Израиля. Показательно, что все диверсии Израиля, убийства ученых и военных на территории Ирана, не встречают никакого отклика в обществе в виде массовых митингов. Иранцы к ним равнодушны. Что уж тут говорить о войне где-то там далеко. Стабильно возбуждаются на лозунг «Смерть Израилю!» пятая, максимум – четвертая часть иранского общества. Но этих людей и без того не нужно как-то консолидировать – они и без того опора власти. Периодически, когда Тегерану нужно «показать картинку», их количество увеличивается. Но отнюдь не из-за общественного энтузиазма, а старым добрым административным ресурсом – разнарядки на производстве, в учебных заведениях, привлечением к митингам басиджей и работников государственного сектора. И, разумеется, салюты, баннеры и прочая наглядная агитация. Но в последнее время и с этим власти стараются не перегибать палку. Поскольку в большинстве своем иранцы считают, что Хезболла и ХАМАС – это деньги из иранского бюджета. Выделяемые на малопонятные для простого человека цели в то время, как это человек с каждым днем становится все беднее и беднее.