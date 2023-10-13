«Неопознанные объекты» над Хайфой

Силы ПВО Израиля перехватили в небе над страной в районе города Хайфа две «неопознанные цели», сирены воздушной тревоги при этом не включались. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«Вслед за сообщениями о звуке взрывов над Хайфой: силы ПВО Армии обороны Израиля перехватили две неопознанных цели в небе над Хайфой», - говорится в сообщении.

Хайфа - третий по величине город Израиля и крупнейший город северной части страны. В нем находится один из главных морских портов еврейского государства.

Спустя некоторое время израильские военные сообщили о перехвате еще одного «неопознанного объекта» в небе над севером страны. Подробности об инциденте не приводятся.