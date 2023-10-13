В Стамбуле в отеле нашли мертвым российского дипломата

В номере отеля, который находится в районе Таксим в Стамбуле, был найден мертвым директор департамента общеевропейского сотрудничеств МИД России Николай Кобринец, сообщает телеканал NTV.

В пресс-службе российского ведомства сообщили: «Ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины».

Его коллеги попытались дозвониться до дипломата, после того как тот не пришел на утреннюю встречу. После этого сотрудники гостиницы зашли в номер Кобринеца и нашли его тело. По предварительным данным, дипломат умер от сердечного приступа. Тело Кобринеца доставили в морг для установления точной причины смерти.