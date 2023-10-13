ХАМАС «высоко ценит позицию» Путина

Движение ХАМАС приветствует «активные российские усилия, направленные на прекращение израильских ударов по сектору Газа».

«Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там»,— говорится в заявлении ХАМАС, которое цитируют российские СМИ.

Владимир Путин высказал свое мнение насчет войны между Израилем и ХАМАС на заседании Совета глав государств СНГ в Бишкеке. Он считает, что в случае начала израильской армией наземной операции в секторе Газа жертвы среди мирного населения «будут неприемлемыми». При этом Путин отметил, что Израиль подвергся «беспрецедентно жестокой атаке» и «имеет право на защиту».