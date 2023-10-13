Убит глава воздушной системы ХАМАС и координатор боевиков при нападении на фестиваль Nature Party в Израиле Абу Мерада. Об этом сообщает армия Израиля.

Истребители ЦАХАЛ совершили удары по множеству целей в секторе Газа. По данным Израиля, кроме Мерада, ликвидированы десятки боевиков-террористов элитного подразделения «Нухба».

Между тем сообщается, что большая часть палестинского населения переместилась на юг сектора Газа.